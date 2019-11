Eingebrochen und Schmuck gestohlen

Eine derzeit nicht abschließend geklärte Anzahl von Schmuckstücken haben Unbekannte am Mittwochnachmittag, 27. November 2019, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße In den Berken im Ortsteil Winnekendonk erbeutet.

Offenbar durch die Terrassentür gelangten sie in das Haus, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 16 und 18 Uhr eingrenzen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, zu wenden.