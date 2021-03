KB-Leser Ingo Pichler berichtet von seinem Besuch im Impfzentrum in Kalkar „ Einfach professionell “





Zum Artikel „Was haben die sich bloß dabei gedacht?“ im Kevelaerer Blatt meldet sich ein Leser zu Wort:

„Ich habe den Artikel mit Interesse gelesen und möchte meine Erfahrungen mit dem Impfzentrum weiter geben. Ich habe bei dem Impfzentrum angerufen und hatte beim 2ten Anruf schon einen Gesprächspartner. Sehr nett und sehr freundlich. Nachdem ich mitgeteilt hatte, dass ich und meine Frau geimpft werden wollen, da wir in eine „berechtigte“ Gruppe fallen, wurden wir informiert über die erforderlichen Unterlagen. Ich habe diese als Datei noch am selben Tag weiter gegeben und am nächsten Tag bereits einen Termin bekommen!

Der Weg von Kevelaer ist eine mittlere Strecke und wir konnten selbst nach Kalkar fahren. Wir fanden mehr als genug Parkplatz vor und wurden auch auf Nachfrage, wie es von hier aus weiter geht, gut informiert. Es sind mindestens zwei Busse im Einsatz und man kann diese kostenfrei nutzen. Bei Bedarf ist auch der Busfahrer – Rollstuhl oder Rollator – sofort zur S…