Die diesjährige Atempause in Kevelaer bietet wieder zahlreiche Kursangebote an Einfach mal reinschnuppern

/ von Lisa Schweren

Die Beteiligten freuen sich bereits auf die diesjährige Atempause. Foto: LS

Die letzten drei Wochen der diesjährigen Sommerferien stehen in Kevelaer wieder ganz im Zeichen der Atempause. Bereits zum neunten Mal bietet das Kevelaer Marketing ein Programm aus vielen kostenfreien Sport- und Gesundheitsangeboten an. Die meisten Kurse werden dabei direkt im Solegarten angeboten. Start ist am Montag, 4. August.

Möglich gemacht wird die Atempause von den beiden Sponsoren, der Volksbank an der Niers und Edeka Brüggemeier, aber vor allem auch durch den ehrenamtlichen Einsatz der Kursleiterinnen und Kursleiter. 18 von ihnen können so in diesem Jahr insgesamt 119 Kurse anbieten.

Die meisten Kursangebote kommen dabei vom Kneipp-Verein Gelderland, der insgesamt 23 verschiedene Kurse anbietet.

Neu dabei

Das erste Mal dabei in diesem Jahr sind Christiane Kämmer mit „crissfit“, Breeze Gesundheitssport und „Hiking Humans“.

Kämmer, die verschiedene Fitnesskurse anbieten wird, sagt über die Atempause: „Ich habe die Atempause sonst von der anderen Seite erlebt und ich finde, das ist ein großartiges Konzept.“ Sie freut sich, in diesem Jahr auch mal von der anderen Seite dabei sein zu können.

Eb…