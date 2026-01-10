Nach über 35 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedete sich Heinz Melzer nun in den Ruhestand. Seit seinem Start am 1. Januar 1991 war Heinz Melzer als Elektroinstallateur Teil des Marienhospitals Kevelaer und prägte die technische Leitung über Jahrzehnte hinweg.

Seine berufliche Laufbahn ist eng mit zahlreichen Projekten verbunden, die das Krankenhaus bis heute prägen. Vom Neubau des OP-Traktes zu Beginn seiner Tätigkeit über die Umgestaltung von Stationen, den Umbau der Intensivstation, die Neugestaltung der Endoskopie bis hin zur Installation eines neuen Generators oder der Überdachung der Krankenwageneinfahrt.

Heinz Melzer begleitete und leitete diese Vorhaben stets mit der gleichen Präzision und Sorgfalt, wie er es von seiner Leidenschaft, der Jagd, kennt. 1993 legte Heinz Melzer den Abschluss als geprüfter Industriemeister in Elektrotechnik ab und wurde kurze Zeit später stellvertretender Technischer Leiter. 1995 übernahm er die Position des Technischen Leiters am Marienhospital Kevelaer. „Herr Melzer kennt jede Schraube, jeden Raum dieses Krankenhauses, war immer lösungsorientiert und einfach ein richtiger Macher“, beschrieb ein Kollege seine Fähigkeiten. Nicht nur Projekte, auch das Team lag Heinz Melzer am Herzen. Unter seiner Leitung entstand ein verlässliches, engagiertes Team, das er selbst ausbildete und prägte. Besonders sein Nachfolger Marco Orts, der seit über 23 Jahren im Krankenhaus tätig ist, betont: „Ich trete in große Fußstapfen, freue mich aber darauf, auf diese hervorragenden Struktur aufbauen zu dürfen.“

Heinz Melzer selbst blickt auf die gemeinsame Arbeit mit Kollegen verschiedener Generationen zurück, die er stets auf Augenhöhe schätzte. „Ich kann beruhigt in den Ruhestand gehen, weil ich ein Team hinterlasse, auf das man sich jederzeit verlassen kann“, beschreibt er selbst die Zusammenarbeit, die ihm den Abschied erleichtert.

In seiner Freizeit widmet sich Heinz Melzer seiner Familie, den mittlerweile neun Enkelkindern, der Jagd, der Kommunalpolitik und ausgedehnten Fahrradtouren. Mit seiner Frau an der Seite beginnt für ihn nun eine neue Etappe: „Die Rente ist nicht das Ende einer Straße, sondern der Anfang einer freien Autobahn“, so die Worte, die seine Kollegen und Kolleginnen ihm mit auf den Weg gaben. Das Marienhospital Kevelaer dankt Heinz Melzer für seine jahrzehntelange Treue, seinen Einsatz und seine prägende Arbeit, die viele Spuren hinterlassen hat. Mit einem erfahrenen Team an seiner Seite kann Heinz Melzers Nachfolger Marco Orts nun die Aufgaben fortführen, ein Erbe, das solide, sicher und nachhaltig angelegt ist.

