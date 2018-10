Einen Kräuterlikör auf den Heiligen Hubertus

Die CDU Frauen besuchen die Sonderausstellung „Helden und Heilige“ im Niederrheinischen Museum Kevelaer.



Eindrucksvoll und spannend informierte Indra Peters dort die CDU Frauen auf einer Führung durch die Sonderausstellung. Sie machte deutlich, wie sehr in der Welt von heute und auch vor Ort in Kevelaer heldenhafte Heilige oder heilige Helden präsent sind: Der Hl. Hubertus etwa, der nicht nur Namensgeber einer Kevelaerer Grundschule, der Kapelle auf Keylaer und der dort beheimateten Schützengilde ist, sondern als Patron der Jäger auch einem weltbekannten Kräuterlikör zu seinem Logo verhalf. Oder der Hl. Nikolaus, der den Kindern in der Nacht auf den 6. Dezember etwas Gutes tut. In Kevelaer vor allem aber präsent ist eine weibliche Heilige: Maria, zu der in jedem Jahr Tausende pilgern, um am Gnadenbild Fürbitte zu halten.

Helden und Heilige, so konnten sich die CDU-Frauen überzeugen, sind nicht immer dasselbe, aber sie verbinden christliche Werte wie Treue, Selbstdisziplin und Opferbereitschaft und machen sie für die Menschen nachvollziehbar und regen zur Nachahmung an, auch im politischen Alltag der Stadt und des Landes.