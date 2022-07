Evangelische Kirche veranstaltet ab 1. August 2022 Projektwoche für alle Generationen Eine Woche voller „ Fairientage “

Jugendleiterin Fabienne Schmitz (l.) und Pfarrerin Karin Dembek haben die „Fairientage“ vorbereitet. Foto: nick

Kinderbuchautor Paul Maar (u.a. „Eine Woche voller Samstage“) würde wohl wohlwollend schmunzeln, läse er den Titel, den die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer ihrer diesjährigen Ferienaktion gegeben hat. Denn „eine Woche voller ,Fairientage‘“ erwartet Groß und Klein, Alt und Jung, ab dem kommenden Sonntag, 1. August.

Die Idee, die Projektwoche in jeder Hinsicht „fair“ zu veranstalten, hatten die Teamerinnen und Teamer gemeinsam mit den Jugendlichen, sagt Jugendleiterin Fabienne Schmitz. „Wir wollten im Sommer eine Ferienwoche für alle Generationen gestalten, mit Ideen, an denen viele Menschen Spaß haben und Familien teilnehmen können.“ Herausgekommen ist dabei ein Programm, dessen Fülle und Ausrichtung durchaus einige kirchliche Themen anklingen lässt, sich aber dank einiger spannender Ideen längst nicht nur darauf beschränkt und deshalb auch quasi im übertragenen (Glaubens-)Sinne ,in alle Himmelsrichtungen‘ offen ist. ,Fairientage‘, also Ferien für alle – das klingt doch mal ziemlich fair, oder?

Radtour

So beginnt die Woche am Sonntag, 31. Juli, etwa mit einem „ganz besonderen Gottesdienst“ in Form einer Radtour mit verschiedenen Stationen um 9.30 Uhr ab Kirche an der Brunnenstraße und einem abschließenden Picknick im…