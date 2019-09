Vorbildhaft schwang sich Dominik Pichler auf das „Smoothie-Rad“, um seine Bewegungsfähigkeit unter Beweis zu stellen – und sich anschließend bei dem „Barmer“-Mitarbeiter sein Erfrischungsgetränk abzuholen. Minuten zuvor hatte er in Anwesenheit zahlreicher Mitarbeiter der Stadtverwaltung den internen „Gesundheitstag“ eröffnet und angekündigt, später noch den Herzaltercheck zu machen, um herauszubekommen „ob ich ein 43-Jähriger im Körper eines 86-Jährigen bin.“ Er drückte in jedem Fall die Hofnung für die Mitarbeiter aus, „dass Sie eine ganze Menge für sich daraus mitnehmen.“ Später unterstrich er , wie wichtig es ist, in Sachen Gesundheit was zu tun – diesem Anliegen diene nicht nur dieser Tag. „Wir machen ja auch links und rechts des Weges in Sachen Gesundheitsmanagement noch andere Sachen.“