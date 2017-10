O´zapft woa´s schnell – mit einem kurzen Schlag in das erste Fass eröffnete der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler auf der Bühne des Festzeltes auf dem Hüls-Parkplatz das siebte Kevelaerer Oktoberfest der Schieß-Sport-Gemeinschaft. „Wer vom Bürgermeister ein Glas haben will, kann nach vorne kommen“, forderte Georg Joosten von der SSG Kevelaer die Zuschauer in dem vollbesetzten Festzelt auf, die dann au…