Die Weezer Straße verbindet die Wallfahrtsstadt mit den Nachbarn – und hat viel Geschichte zu bieten Eine Straße, die hinausführt

Weezer Straße 1978: Buchbinderei Thum. Fotos: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Weezer Straße

Auch eine der Ausfallstraßen Kevelaers, aber aus bestimmtem Grund eine besondere. Denken Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, einmal – ganz kurz nur – den heutigen Asphalt, Beton und die gepflegten Häuser weg. Dafür stellen Sie sich viel Sand und Gestrüpp rechts wie links vor. Dann erscheint vor dem geistigen Auge der steinige Weg, auf welchem im 17. Jahrhundert, genauer: 1642, die allererste Prozession aus Rees kommend in Kevelaer einzog – über die Weezer Straße nämlich. Es liegt natürlich die Vermutung sehr nahe, dass man wohl den Weg über die heutige „Alte Weezer“ genommen hat. Aber das soll meiner heutigen Beschreibung und Würdigung keinen Abbruch tun.

Großbuchbinderei

Und mit „Würde“ soll’s losgehen, bei „Josef Thum Großbuchbinderei“, einer von Kevelaers fünf führenden Buchbindereien. Hier, an der Ecke der heutigen Egmontstraße, damals Amsterdamer Straße, stellten Männer namens Josef Thum I bis Josef Thum III, auch Bruder Lambert Thum, für halb Europa wertvolle Gebetbücher und Devotionalien her. Gegründet wurde das Unternehmen in 1865 von Josef Thum I und florierte überall bekannt und anerkannt über 100 Jahre. Erst in 1982 musste der Betrieb eingestellt werden, als in jenem Jahr der rührige Prokurist Josef Heystermann verstorben war. Wieder einmal habe ich Martin Willing mit seinen akribischen Aufzeichnungen zu danken, die ich hier natürlich nur sehr verkürzt wiedergeben kann. Ein reines Abschreiben – laaangweilig! – würde zu viel Platz beanspruchen.

Schon in den 70ern hatte die Firma M…