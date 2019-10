Eine stolze Präsentation in Leipzig

Seit zehn Jahren basteln und werkeln die Modelleisenbahner des Modellbauteams Rhein-Maas e.V. an dem Nachbau der Geldernschen Kreisbahn im Maßstab 1:87. Die Idee zum Nachbau entstand, da viele Clubmitglieder an der ehemaligen Strecke der Bahn von Kevelaer nach Kempen wohnen. Die Anlage wurde bisher in den jeweiligen Baufortschritten nur auf den Ausstellungen im Clubdomizil in Auwel Holt in den Jahren 2014, 2016 und 2018 gezeigt. Der VGB Verlag wurde schließlich auf den Verein aufmerksam und kam auf die Idee, die einmalige Modellbahn in einem Sonderheft zu veröffentlichen. Dieses geschah im vergangenen Jahr.

Auch die Messe „modell-hobby-spiel“ in Leipzig wurde so auf den Verein aufmerksam und fragte an, ob die Mitglieder an dieser großen Modellbaumesse teilnehmen wollen. So kam es, dass die Messeleitung und der Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde das Modellbauteam Rhein-Maas e.V. in diesem Jahr nach Leipzig eingeladen haben, an dieser Messe teilzunehmen.

Die Vorbereitungen dazu liefen das ganze Vorjahr 2019. Die Messe „modell-hobby-spiel“ 2019 fand im Oktober in den Messehallen in Leipzig auf 90.000 Quadratmetern mit insgesamt 620 Ausstellern statt. Insgesamt hatte die Messe 99.200 Besucher zu verzeichnen.

12 Meter lange Modellbahnanlage

Es war ein toller Erfolg für das Modellbauteam Rhein-Maas e.V.. So konnten die Mitglieder ein Stück gewesene Heimatgeschichte, im kleinen Maßstab detailgerecht nachgebaut, einem großen Publikum zeigen. Die Besucher der Messe waren sehr interessiert und es wurden vielerlei Fragen gestellt und beantwortet. Viele Schriftstücke und Schautafeln waren immer wieder von den zahlreichen Besuchern umlagert, wie auch die 12 Meter lange Modellbahnanlage. Die Besucher informierten sich anhand dessen, wo der Verein und der gezeigte Nachbau der Bahn überhaupt seinen Ursprung hat.

Die Clubmitglieder haben viele Erfahrungen auf ihrer Reise nach Leipzig sammeln können, ebenso viel Anerkennung und Lob erfahren und sind stolz darauf, dass sich ihre Arbeit und Mühen der letzten Jahre gelohnt haben.