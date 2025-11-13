Sandra Åslund stellte ihr neuestes Buch im Goldenen Löwen vor. Die Veranstaltung war ausverkauft. Eine spannende Reise zum Tatort Schweden

/ von Geertje Wallasch

Trotz längerer Warteschlange nimmt sich die Autorin beim signieren Zeit für ihre Leser und Leserinnen. Foto: gee

Lange erwartet, stellt sie ihr neues Buch im Goldenen Löwen vor. Sandra Åslund ist nach der Premiere in Berlin auch wieder in ihrer Heimat am Niederrhein. Wenn man eine ihrer Lesungen erleben darf, ist das wie eine Reise nach Schweden. Die Videos, die ihre Lesesequenzen unterbrechen, zeigen die Orte, an denen der Roman spielt. Ihr Mann Viktor Åslund, Komponist und Pianist, hat die Musik dazu eingespielt.

In Berlin spielte er dazu am Klavier, doch dann musste er wieder zurück nach Schweden zur Tochter, die wegen der Schule zu Hause bleiben muss.

„Dann ruhest auch du“

Der dritte Band ‚Dann ruhest auch du‘ und damit das Ende der Trilogie findet im Herbst statt. Die vorherigen Bände spielen im Winter und im Sommer. Ihre Tochter habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass doch noch der Frühling fehle, erzählt die Autorin schmunzelnd. Da müsse sie wohl nochmal mit ihrem Verlag sprechen.

Erstmal erzählen die Gäste

Schon vor dem Beginn der Lesung erzählen die Gäste, dass sie gespannt sind, wie es mit Maya Topelius weiter geht. Ein Jahr haben sie seit dem vorigen Band auf die Fortsetzung der Trilogie gewartet. Neben der kriminellen Handlung geht es auch um die langjährigen Freundinnen der Ermittlerin, die ein Geheimnis aus ihrer gemeinsamen Kindheit miteinander verbindet. Außerdem greift die Autorin wieder ein gesellschaftliches Thema auf wie schon in ihren ander…