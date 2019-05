Wo trinke ich in nettem Ambiente mal einen edlen Chardonnay oder genieße einen guten Burgunder? Für Weinliebhaber in der Marienstadt ist das eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Nun konnten Fans des kultivierten und geselligen Trinkens im Stadthotel am Bühnenhaus in dieser Hinsicht auf ihre Kosten kommen.