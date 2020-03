Gemeindemitglieder und Zuhörer, die aktiv aufstehen und begeistert mitsingen – was man sonst nur mit Baptistenkirchen in den USA assoziiert, durfte man jetzt bei dem Gospelkonzert der „Gospel Family of Christ“ in der evangelisch-freiheitlichen Kirche an der Händelstraße erfahren. Das diesmal 26-köpfige Ensemble um Chorleiterin Angelika Rehaag hatte bereits vor zwei Jahren mit einem ersten Aufschlag in Kevelaer für Begeisterung gesorgt.