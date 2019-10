Eine Niederlage, zwei Siege und ein Derby

Am vergangenen Sonntag war die erste Mannschaft des KSV in Pfalzdorf zu Gast und musste mit einer Niederlade nach Hause fahren. Die Kevelaerer Mannschaft hatte Feldvorteile, sie kontrollierten das Spiel – bis die Spieler in der 5. Spielminute von einem Konter überrascht wurden, der zum 1:0 führte. Mit diesem Rückstand ging es für die Kevelaerer in die Halbzeit. In der 48. Minute bekam der KSV das 2:0 eingeschenkt. Doch die Mannschaft kam schnell wieder ins Spiel. Sven van Bühren verkürzte den Rückstand auf 2:1. Nach zwei Wechseln mischten Noah Tellemanns und Gian-Luca Vins aus der A-Jugend auf dem Feld mit. Einen Sieg konnte die Mannschaft des KSV an diesem Sonntag nicht einfahren, der Blick geht jedoch nach vorn.

Am kommenden Sonntag, 3. November 2019, geht es für die Jungs gegen die Spielgemeinschaft Kessel Ho/Ha aufs Feld. Das Spiel wird bei Scholten um 14.30 Uhr angepfiffen. Kessel ist Tabellennachbar der Mannschaft. Der KSV hat den Kader der 1. Mannschaft mit dem älteren Jahrgang der A-Jugend ergänzen können. Das personelle Problem konnte damit etwas eingedämmt werden.

Beim Spiel überlegen

Die 2. Mannschaft des KSV steht aktuell im oberen Drittel der Tabelle in der Kreisliga B. Letzten Sonntag spielte die Truppe gegen Germania Wemb I. Der KSV war überlegen. Zur Halbzeit stand es bereits 8:1 und das Endergebnis von 16:1 sprach für sich. Am kommenden Sonntag geht es für die Mannschaft nach Issum.

Auch die 3. Mannschaft des KSV behauptet sich weiterhin gut in der Kreisliga C, Gr. 3. Die Jungs stehen an der Tabellenspitze. Das letzte Spiel hat die Mannschaft mit 3:0 gegen die Concordia Goch gewonnen. Letzten Sonntag hatte die Mannschaft spielfrei. Am kommenden Sonntag, 3. November 2019, steht wieder ein Derby der 3. Mannschaft an. Es geht nach Winnekendonk gegen Wido III.