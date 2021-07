Die städtische Abteilung „Tourismus & Kultur“ hat jetzt ihren eigenen Internetauftritt Eine neue Kevelaerer Seite

Der Internetauftritt lädt Tourist*innen dazu ein, sich über Kevelaer zu informieren – und die Wallfahrtsstadt zu besuchen. Screenshot: nick

So ganz ruckelfrei klappts noch nicht mit dem Urlaubs- und Freizeitvergnügen in Kevelaer – aber ausnahmsweise ist dies nicht die Schuld der Pandemie. Denn hier gehts quasi um einen virtuellen Besuch in der Wallfahrtsstadt – und da kommts schon mal drauf an, welches Endgerät man nutzt und welchen Browser, um sich kleine Filmchen und große Fotos, kleine Texte und großartige Tipps anzusehen. Die neue Tourismus-Werbeseite der Stadt ist endlich Online, und auch wenn sie in erster Linie dazu dient, Besucher*innen in die Wallfahrtsstadt zu locken, so ist diese Außendarstellung auch für Kevelaerer*innen sicherlich den ein oder anderen Blick wert.

Ein bisschen schräg

Ein bisschen schräg ist die Seite geworden, natürlich nicht etwa inhaltlich, sondern optisch, und das auch nur, weil man unten einen kleinen weißen Keil in das große Bild am Kopfe der Themenseite eingebaut hat. Sieht schick aus, korrespondiert mit dem K-Logo der Wallfahrtsstadt und weist darauf hin, dass da beim Runterscrollen oder -wischen noch was kommt. Orte und Ortschaften, Erlebnisse und Angebote, Hashtags und Highlights, Veranstaltungen und ein Gastronomieführer, Übernachtungsmöglichkeiten und Prospekte, Öffentliche Toiletten und Links und Freizeittipps und Kontaktdaten – kurzum beinahe alles, was Besucher*innen der Wallfahrtsstadt wissen wollen könnten. Dieses „wissen wollen könnten“ ist neben einer möglichst breit auf viele Kanäle angelegten technischen Umsetzung eben auch die Schwierigkeit bei der Konzeption einer solchen Seite. Man muss sich nur mal vorstelle…