„Cumsalis“, so lautet der Name – die lateinischen Worte bedeutet nichts anderes als „mit Salz“. Und mit Salz verwöhnt Inhaber Sascha Calcagno auch seine Gäste.

Neben der durch die vier eigenen Gradierwerke salzhaltigen Luft gibt es für die Gäste auch frische deutsch-mediterrane Küche und mit selbst gemachtem, auf Buchen- und Birkenholz geräuchertem und mit Rosmarin gewürztem Salz. Neben dem Salz wird in der Manufaktur in der Museumspassage alles selbst gemacht. Fleisch oder Fisch werden im eigenen Räucherofen selbst geräuchert und alles wird ohne Geschmacksverstärker und frisch aus der Region zubereitet.