Wenn Maria Pichler anfängt, über ihr Hobby zu erzählen, dann macht sie das mit Begeisterung und strahlenden Augen. „Es kommt schon mal vor, dass ich ein Buch an einem Tag lese“, gesteht die Elfjährige und deutet mit Daumen und Zeigefinger die ungefähre Dicke des Buches an, „aber das kommt eher in den Ferien oder mal am Wochenende vor“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Maria Pichler liest gerne und viel – und zudem auch noch schnell. Und dieses Lesen brachte ihr den ersten Platz beim Vorlesewettbewerb ein. Damit ist sie die beste Vorleserin im Landkreis Kleve-Süd und darf deshalb am 22. April zum Bezirksentscheid nach Mönchengladbach reisen. Darauf freut sich die Schülerin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums total.

Starke Konkurrenz

Daran geglaubt, dass sie mal so weit kommen würde, hat sie allerdings nicht. Schon beim Kreisentscheid hatte sie es mit einer starken Konkurrenz zu tun. „Und die…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

