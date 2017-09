Eine klassische Verwechslung

Die Aufführungen der Oberstufen-Theater-AG des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums sind mittlerweile zum festen Bestandteil des Kulturkalenders der Stadt geworden. Auch in diesem Jahr hatten sich die künstlerisch aktiven Jugendlichen mit „Der Prinz und der Bettelknabe“ von Peter Klusen, einer historischen Satire nach Motiven des gleichnamigen Mark-Twain-Romans, an einen interessanten Stoff gewagt, den sie an zwei Abenden Angehörigen, Mitschülern und interessierten Zuschauern im Bühnenhaus zeigten.

In dem Stück wird von dem Aufeinandertreffen zweier Jungen erzählt, die beide an einem Herbsttag in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in London geboren werden: Tom Canty im Elendsviertel der Stadt und Prinz Edward, der langersehnte Thronfolger, im königlichen Palast.

Rollentausch im Stück

Eines Tages lernen sich die beiden zufällig kennen, als Tom (Finn Kott) vor dem Palasttor auftaucht und ihn der Prinz (Jonas Sieben) einlässt. Sie sind sich sehr ähnlich, tauschen ihre Kleider, doch ehe der Tausch erkennbar wird, wirft die Palastwache den eigentlichen König vor die Tür.

Der erlebt das Leben im Elendsviertel mit Armut und Bettelei hautnah mit – wie die Gewaltandrohungen durch Cantys Vater John (Laura Verhoeven), denen die sorgenvolle Mutte…

