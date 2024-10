Eine Hommage an die Geschichte der Stadt

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt ihre Bemühungen fort, das kulturelle Erbe und die Sehenswürdigkeiten der Stadt erlebbar zu machen. Durch das Kevelaer Marketing wurden weitere Cortenstahl-Stelen im Stadtgebiet aufgestellt. Die neuen Stelen bieten den Bewohnern und Besuchern detaillierte Informationen zu den einzigartigen Plätzen, die Kevelaer zu bieten hat. „Mit den Cortenstahl-Stelen setzen wir ein Zeichen für die Wertschätzung unserer reichen Geschichte und Kultur. Sie dienen nicht nur der Information, sondern bereichern als Kunstwerke auch das Stadtbild

von Kevelaer“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Die Idee hinter den Cortenstahl-Stelen ist es, Besucher dazu einzuladen, die verschiedenen Facetten von Kevelaer zu entdecken und tiefer in die Geschichte der Stadt einzutauchen. Bereits im Frühjahr wurden Stelen aufgebaut, auf denen bedeutende Kevelaerer Persönlichkeiten wie Hendrick Busman, Mechel Schrouse, Friedrich Stummel, Helene Stummel und Theodor Bergmann porträtiert sind. Ergänzend dazu wurden nun weitere Stelen an bekannten Plätzen der Stadt installiert. Auf dem Luxemburger Platz, dem Johannes-Stalenus-Platz, dem Sankt-Klara-Platz sowie dem Mechelner Platz warten spannende Geschichten und interessante Fakten darauf, gelesen zu werden. Eine weitere Stele wird am Peter-Plümpe-Platz aufgestellt, sobald die Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes abgeschlossen sind. „Die neuen Stelen bieten faszinierende Einblicke in die Geschichte und Bedeutung dieser besonderen Plätze“, findet Annika Manthey, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing.

Die robusten Cortenstahl-Stelen sind nicht nur funktional, sondern fügen sich auch ästhetisch ansprechend in das Stadtbild ein. Jede Stele ist mit informativen Texten, historischen Fakten und Bildmaterial ausgestattet, um einen umfassenden Einblick in die reiche Geschichte Kevelaers zu ermöglichen. Außerdem befindet sich auf jeder Stele ein QR-Code, über den weitere Informationen abgerufen werden können. Die Umsetzung erfolgte zusammen mit lokalen Unternehmen. Beim Aufbau hat der Betriebshof der Wallfahrtstadt Kevelaer tatkräftig unterstützt. Bewohner und Gäste sind herzlich eingeladen, die neuen Stelen zu entdecken. Egal ob Geschichtsliebhaber, die mehr über die historischen Wurzeln Kevelaers erfahren möchten, oder Architekturfans, die die einzigartigen Merkmale der Stadt entdecken wollen – die neuen Cortenstahl-Stelen nehmen jeden mit auf eine visuelle und informative Reise durch die Geschichte Kevelaers. So wird der nächste Spaziergang durch Kevelaer garantiert zu einer spannenden Entdeckungsreise.

Eine Postkarte mit weiteren Informationen zum neuen Stelen-Rundweg ist ab sofort in der Tourist Information im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Die Postkarte zeigt die Route durch die Innenstadt bis zum Solegarten St. Jakob, vorbei an den informativen Stelen. Der Rundweg kann an jeder beliebigen Stelle begonnen werden und lädt zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die Stadt ein. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich eine Postkarte abzuholen und Kevelaer auf eigene Faust zu erkunden.