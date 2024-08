65.000 Besucherinnen und Besucher feierten in Weeze beim San Hejmo-Festival Eine Hauptspeise, kein Nachtisch

/ von Lisa Schweren

Headliner Kontra K mit sensationeller Show am ersten Festivalfreitag Foto: Spanhof.Info

Oft wird es noch belächelt, das San Hejmo-Festival am Airport Weeze. Wie Co-Veranstalter Bernd Dicks verrät, wird es von einigen als ,Nachtisch von Parookaville‘ bezeichnet. Findet es doch immer im ein paar Wochen nach dem größten Elektro-Festival Deutschlands auf dem gleichen Gelände statt. Doch Dicks hält dagegen und sagt: „San Hejmo ist eine Hauptspeise, kein Nachtisch.“ Davon konnte sich laut Veranstalter am vergangenen Wochenende 65.000 Besucherinnen und Besucher selbst überzeugen.

Auf dem weitläufigen Gelände am Airport Weeze stand dabei nicht alleine die Musik im Vordergrund, sondern auch die Kunst. Seit der ersten Ausgabe des San Hejmo-Festivals 2022 steht diese nämlich in Form von Street-Art, zu deutsch Straßenkunst, im Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr waren es noch um die 70 Kunstwerke, in diesem bereits über 100. Besonders stolz sind die Veranstalter dabei auf die Murals, zu Deutsch Wandbilder. In diesem Jahr wurden gleich sieben davon präsentiert, wobei fünf für die diesjährige Ausgabe gemalt wurden und zwei bereits im vergangenen Jahr zu sehen waren. „Alle Kunstwerke sind dazu da, tolle Bilder zu machen“, so Dicks beim Presserundgang mit Blick auf die Kameras der Pressefotografen.

Der griechische Künstler „Insane 51“ kreiert Bilder, die mit Hilfe einer 3-D-Brille noch einmal ganz anders erlebt werden können. Um dies auch für die Besucherinnen und Besucher vor Ort möglich zu machen, wurden zwei XXL-3-D-Brillen aufgestellt, durch die die Kunst nochmal neu wahrgenommen werden…