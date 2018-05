Eine Woche nach Einführung der D-Mark empfingen am Sonntag, 27. Juni 1948, und nicht wie üblich am Weißen Sonntag 44 katholische Schülerinnen und Schüler der 3. Volksschulklassen Winnekendonk und Achterhoek die erste heilige Kommunion in der Pfarrkirche St. Urbanus Winnekendonk. Gründlich darauf vorbereitet hatte sie der junge Kaplan Wilhelm Hetterix.

Pfarrer Joseph Reiners (Pastor in St. Urbanus von 1918-1953) wünschte, dass sein Goldenes Priesterjubiläum am 06. Juni 1948 und drei Wochen später die Erstkommunionfeier 1948 nicht in der bescheidenen Holzbaracke hinter der Kirche, sondern in der bis zur Vierung gerade wiederaufgebauten Pfarrkirche gefeiert wurden. Es war die Zeit des allgemeinen Wiederaufbaus kriegszerstörter Kirchen, Wohnhäuser und Wirtschaftsbetriebe nach dem 2. Weltkrieg und der Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Währungsreform.

Im Weihnachtspfarrbrief 2016 der Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer wurde aufgrund der positiven Erfahrungen in Nachbargemeinden von Pastor Manfred Babel angeregt, auch in der Gemeinde Winnekendonk die Jubelkommunion ab 50 folgende Jahre zu feiern.

Diese Idee haben die beiden Kommunionkinder des Jahres 1948, Franziska Wehling, geb. Mülders, (Schule Winnekendonk) und Artur Elders-Boll (Schule Achterhoek), gerne zum Anlass genommen, in enger Abstimmung mit dem leitenden Pfarrer ihrer Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer, Pastor Andreas Poorten, die Erstkommunionkinder ihres Jahrgangs zur Feier der 70-jährigen Jubelkommunion einzuladen. Die Reaktion war ganz erfreulich. Denn von 32 noch lebenden Erstkommunikanten haben 27 ihre Teilnahme vorbehaltlich ihrer Gesundheit zugesagt. Sie werden eine große und frohe Gruppe bilden.

Diese erste 70-jährige Jubelkommunion in Winnekendonk wird im Gemeindegottesdienst am Sonntag, 24. Juni, um 11.15 Uhr in der St. Urbanus Kirche mit dem Initiator, Pastor Manfred Babel, würdig gefeiert. Das diesjährige Jubelfest ist ein starker Ausdruck des Glaubens und der dankbaren Erinnerung an den schönen Tag der Erstkommunion sowie eine Botschaft, die Jubelkommunion auch in Winnekendonk zur Tradition werden zu lassen.

Im Anschluss daran werden sich die Jubilare mit Gästen zum Mittagessen und regen Erinnerungsaustausch in der Gaststätte „Zur Brücke“ in Winnekendonk treffen.“