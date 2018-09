Glitzernder Chrom, Karosserien in diversen Größen und Motoren in unterschiedlichen Pferdestärken dominierten einen Nachmittag lang das Erscheinungsbild auf dem Peter-Plümpe-Platz. Autohäuser wie Mercedes Herbrand, Mazda Banaszak oder Mitsubishi Kamps präsentierten einen Auszug aus ihrem aktuellen Fahrzeug-Verkaufsbestand. Damit lockten sie zahlreiche Besucher zum Stöbern, Begutachten und Erkundigen an.

Auch Rafael Sürgers hatte einige Modelle aus seinem VW-Bestand mitgebracht. „SUV-Fahrzeuge und XXL ist definitiv noch der Trend“, machte der Geschäftsführer des Hauses deutlich.

„Die erhöhte Sitzposition ist da seit Jahren ein Thema – verbunden mit dem sportlichen Offroad-Aussehen, was dazukommt“ – auch wenn es am Niederrhein nicht so viele Berge gibt. Jedes Angebot schaffe sich seine Nachfrage, so Sürgers. „Und missioniert wird am Kapellenplatz“, meinte er mit Blick auf den Verbrauch der Fahrzeuge.

Klar sei, dass es sich u…

