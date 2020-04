Ein überdimensionales Herz zierte am Wochenende den großen Platz rund um die Häuser am Kreuzweg. Stundenlang hatten Alina, Lucia, Hanna und Hanne an dem Kreide-Kunstwerk gearbeitet, dabei natürlich den Abstand gewahrt und sich da schon mal ein Gläschen gegönnt. Inmitten des Herzens standen die Namen der beiden Jungvermählten – Louis und Julia – die die vier jungen Damen erwarteten. „Die beiden haben sich auf einem BWL-Auslandssemester in Spanien kennengelernt“, berichtete Alina, die mit den anderen auf Klappstühlen in angemessenem Abstand Platz nahm und das Sektglas zum Anstoßen bereithielt. „Trotz der aktuellen Situation, weil ja Standesamt und eine Feier mit Leuten nicht so richtig gehen, wollten die beiden trotzdem heiraten“, erzählte die 26-Jährige. So entstand eine ungewöhnliche Idee.

Denn die Twistedenerin Jana Bogers und die Essenerin Lena Leitreiter wollten sich ihre „Rolle“ als Trauzeuginnen nicht nehmen lassen...