Es war ein besonderer Gottesdienst, den Pastor Manfred Babel in der St. Urbanus Kirche ausrichten durfte. Nicht nur, dass er im Rahmen der Feier an den Geburtstag von Johannes den Täufer (Johannistag) erinnern konnte. Babel begrüßte auch 24 Kommunionkinder der dritten Volksschulklassen von Winnekendonk und Achterhoek aus dem Jahr 1948 in den ersten Reihen.

„Am 27. Juni 1948 gingen Sie hier zur ersten heiligen Kommunion. Damals waren Sie 44“, verwies der Mitorganisator des Treffens, Arthur Elders-Boll, darauf, dass zwölf Männer und Frauen inzwischen verstorben sind. Ihre Namen flossen später in die Fürbitten mit ein. Pastor Babel hatte im Weihnachtspfarrbrief der Gemeinde St. Antonius vor zwei Jahren selbst angeregt, die Jubelkommunionen ab 50 Jahre zu feiern. Nun schlug er in seiner Predigt den Bogen von Johannes, dessen Name „Gott ist gnädig heißt“, zu den Kommunionskindern: „Wenn Si…

