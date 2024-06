Eine Führung für alle Sinne

In einer Zeit, in der Stress, Hektik und Burn-Out bei vielen auf der Tagesordnung stehen, ist es umso wichtiger, sich regelmäßig auszuruhen und zu entschleunigen. Welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Wallfahrtsstadt Kevelaer? Hier treffen mit dem Solegarten St. Jakob und dem Kapellenplatz mitten in der Innenstadt Entspannung und Besinnlichkeit aufeinander. Aber was ist vor Ort möglich, um sich wirklich zu erholen?

Tief durchatmen

Die neu konzipierte Führung „Entspannen, Erholen, Durchatmen“ bietet genau dafür Lösungswege an. Die Teilnehmenden können sich einmal ganz auf ihre Sinne konzentrieren: Was wird auf dem Kapellenplatz mit geschlossenen Augen wahrgenommen? Welches Aroma verbreitet Weihrauch in den Kirchen oder im Geschäft? Was hören und spüren wir im Wald zwischen den Bäumen und wie riecht der Solegarten? Bei dem geführten Spaziergang geht es darum, sich ganz auf das Wesentliche zu besinnen.

Kapellenplatz und Solegarten

Alle Interessierten treffen sich am Samstag, 22. Juni 2024, um 14 Uhr am Priesterhaus. Von dort aus führt der Weg dann gemeinsam mit einer Gästeführerin über den Kapellenplatz bis hin zum Solegarten St. Jakob. Dort kann im Anschluss noch auf eigene Faust am Gradierwerk oder im Inhalatorium entspannt und die gesunde Luft genossen werden.

Tickets für die Gästeführung „Entspannen, Erholen, Durchatmen“ sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.