Schon mit der Begrüßung – einem Briefzitat aus dem ersten „Harry Potter Band“, führte der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Aben, passend in die Thematik des Abends ein. Denn das Orchester unter der Leitung von Hans-Gerd Stienen hatte sich für sein Jahreskonzert 2019 die „Reise durch fantastische Welten“ der Orchestermusik vorgenommen – und entsprechend passte dazu der von Aben an Stienen überreichte unsichtbare „Zauber-Dirigentenstab“. Folgerichtig gab es zum Auftakt der „fantastischen Reise“ das von Patrick Doyle komponierte „Harry at Hogwarts“ in dem Arrangement von Jack Bullock , wo es sehr melodisch bis knackig zuging.