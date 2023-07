Vor zehn Jahren verstarb Käthe Deloy im Alter von 89 Jahren Eine, die sich nie unterkriegen ließ

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Käthe Deloy

Vor zehn Jahren starb Käthe Deloy vom Winnekendonkshof im Hestert. Sie war zierlich, beinahe zart, durchsetzungsstark und ein Mensch, der sich nicht unterkriegen ließ. Sie hatte schon acht Jahrzehnte erlebt, als sie sagte: “Das Alter spielt keine Rolle, solange man im Herzen jung bleibt.“

Das war sie. Jung bis ins hohe Alter. Vielleicht lag es an der Freude, die sie gern anderen schenkte. „Davon lebe ich, davon zehre ich“, sagte sie einmal in einem KB-Gespräch.

Käthe Deloy, Jahrgang 1924, war als Zweitälteste von fünf Geschwistern auf dem Moosenhof in Keylaer groß geworden und bis 1938 in die Hubertusschule gegangen. Da war sie 13 Jahre alt – und musisch begabt. „Ich spürte, was in mir war“, erzählte sie dem KB, „aber es war nicht die Zeit, um über Berufswünsche nachzudenken.“ Stattdessen ging sie ihren Eltern Gerhard und Johanna Joosten im landwirtschaftlichen Betrieb zur Hand. „Wohin ich gestellt wurde, erfüllte ich meine Pflicht.“

Das Akkordeon war immer dab…