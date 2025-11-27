Erntedankfest Herr Lehmann Eine der größten Partys des Jahres 2025

Fotos: AF



Bereits im vergangenen Jahr sorgte das „Erntedankfest by Herrn Lehmann“ im Rahmen des Keylaerer Bullenballs mit dem Team „Rythmusgymnastik“, der Liveband „Bash“ und dem DJ-Entertainer van Keeken für ein Higllight der besonderen Art.

Auch in diesem Jahr wagte sich der experimentierfreudige Gastronom Michael Schmidt an ein ganz besonderes „Erntedankfest“ heran – eine Abrissparty in den Halle der früheren Metallfirma Dohr, die seit mehr als 100 Jahren in den Gebäuden nahe des Bahnhofs tätig war. „Wir erinnern uns alle noch an die Zeit, als hier die Lastwagen rausgefahren sind“, erzählte beispielsweise die Kevelaererin Ivonne Voß, eine von gut 2000 (!) Gästen. Bevor aber die Hallen abgerissen werden und neuer Wohnbebauung weichen, gab es dort nochmal eine volle Party-Breitseite.

Flankiert von DJ Serodopa zu Beginn und der jungen DJ Lewa am Schluss, sorgte vor allem die Coverband Fairground Funhouse mit einem mitreißenden Rockkonzert für eine kochende Stimmung in dem eiskalten Hallenkomplex. Sänger Gerrit Quade suchte das Band in der Menge, animierte das Publikum mit seiner gewaltigen Präsenz immer wieder zum Mitmachen und animierte Organisator Michael Schmidt zum Gang auf die Bühne, der sich voller Seligkeit bei den vielen Gästen für…