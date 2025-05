Eine Brücke gegen Einsamkeit

Das Jahr 2024 stand im Freiwilligen-Zentrum Gelderland (FWZ) des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer ganz im Zeichen eines wachsenden Phänomens: der Einsamkeit. Gleichzeitig zeigt sich, dass ehrenamtliches Engagement nicht nur der Gesellschaft hilft, sondern auch ein wirksames Mittel gegen soziale Isolation sein kann. „Gut jede dritte Beratung wurde wegen erlebter Einsamkeit in Anspruch genommen“, berichtet Regina Matzke, Koordinatorin des Freiwilligen-Zentrums Gelderland. „Dabei ist Einsamkeit längst nicht mehr nur ein Thema für ältere Menschen, sondern betrifft alle Altersgruppen und Lebenssituationen.“

Das FWZ konnte im Jahr 2024 zahlreiche Vermittlungserfolge verzeichnen. „Die Vielfalt ist enorm – sowohl im Hinblick auf die Ehrenamtlichen als auch bei den Einsatzbereichen“, stellt Matzke heraus. So fand der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. eine junge Berufseinsteigerin als Spielpartnerin in ein Seniorencafé in Walbeck, während ein pensionierter Lehrer an vier Tagen in der Woche Hausaufgabenhilfe an einer Grundschule in Kerken anbietet. Zwei Interessierte konnten als Bürgerbusfahrer bzw. für den Bereich Sterbebegleitung vermittelt werden. Außerdem erhielt die ReparierBar Geldern nach einem Hilferuf Unterstützung bei der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher für den Empfangs- und Cafébereich.

Besonders erfreulich: Ein Drittel der Beratungsanfragen kam von Menschen mit Fluchterfahrung.

„Ein Ehrenamt kann hier eine gute Türöffnerfunktion übernehmen und bietet den Menschen einen niedrigschwelligen Zugang, um sich am neuen Wohnort schnell zu integrieren, neue Freundschaften zu schließen und sich in die Gesellschaft einzubringen“, erklärt Matzke.

Die Statistik für 2024 spricht für sich: 89 Personen nahmen Kontakt zum FWZ auf, daraus ergaben sich 477 Einzelkontakte. Es wurden 65 persönliche Beratungen zur Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit durchgeführt, wobei die Altersstruktur mit 14 bis 79 Jahren breit gestreut war. Erfreulich: 76% der Beratenen wurden nach dem Gespräch ehrenamtlich aktiv oder nahmen an Schnupperangeboten teil.

Im vergangenen Jahr erweiterte das FWZ sein Angebot um die Online-Plattform www.caritas-ehrenamtsportal.de. „Durch die gute Beschreibung der Gesuche können sich Interessierte ein konkretes Bild von der Tätigkeit machen. Das hilft bei der Entscheidung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, sich freiwillig zu engagieren“, erklärt Matzke. „Einfach die Postleitzahl eingeben und schon werden Angebote in der Nähe angezeigt.“

„Für 2025 ist es unser Ziel, weiteren Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen aus der Region einen kostenfreien Zugang zum Ehrenamtsportal zu ermöglichen“, blickt Regina Matzke voraus. Interesse am Ehrenamt? Weitere Informationen erhalten Sie bei Regina Matzke unter Tel. 02831 9102368, per Mail an regina.matzke@caritas-geldern.de oder online unter www.caritas-ehrenamtsportal.de.