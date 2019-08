Der Andrang war so groß, dass vor dem Eingang der Hubertuskapelle noch einige Bänke aufgestellt werden mussten. Die traditionelle Kräuterweihe war in diesem Jahr etwas anderes als die vergangenen Weihen, gab es doch diesmal mehr zu feiern als nur dieses Ereignis. Darauf wies auch der Kaplan von St. Marien hin, Christoph Schwerhoff, der in diesem Jahr die Kräuter der Anwesenden und am Altar segnete. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“, verwies er auf den 875. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung Keylaers 1144...