Für Ursula Grootens begann mit dem Ausbruch des Coronavirus und den Alltagsbeschränkungen im „Einhorn“ eine völlig neue Form des gastronomischen Arbeitens. „Wir waren direkt am 15. März mit dabei, haben im Familienrat zusammengesessen. Da haben wir dem ‚Einhorn‘ direkt an dem Mittwoch ‚Flügel‘ verliehen“, erzählt die lebenslustige Geschäftsfrau. Damit meint sie ihren Abhol- und Lieferservice an der Twistedener Straße plus „Drive-In“ am Fenster. „Das ist super eingeschlagen. Wir haben super nette Stammkunden und auch Neukunden“, lautet ihr Fazit.