Einbrüche in zwei Kevelaerer Hotels

Am Samstag, 31. Oktober 2020, gegen 5 Uhr, hörte ein Radfahrer zunächst einen akustischen Alarm an einem Hotel an der Neustraße. Danach bemerkte er eine offenstehende Eingangstür und informierte die Polizei. Diese stellte fest, dass bislang unbekannte Täter eine Rettungstür aufgehebelt und dabei den Alarm ausgelöst hatten. Im Anschluss wurden der Thekenbereich sowie angrenzende Büroräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kevelaer unter Tel. 02832-9200.

In der Nacht von Donnerstag, 29. Oktober 2020, zu Freitag, 30. Oktober 2020, kam es zu einem Einbruch in ein Hotel auf dem Kapellenplatz. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume im Erdgeschoss. Im Thekenbereich wurde eine Schublade herausgerissen und eine darin befindliche Geldbörse mit Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Kevelaer unter Tel. 02832-9200.