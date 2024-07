Einbrüche in Schulen und Kindergarten

In Kevelaer kam es im Zeitraum von Montag, 22. Juli 2024, 16 Uhr und Dienstag, 23. Juli 2024, 7.30 Uhr zu zwei Einbrüchen in Schulen und einem Einbruch in einen Kindergarten.

Am Pastoratsweg in Winnekendonk kam es im Zeitraum von Montag, 22. Juli 2024, 16.30 Uhr und Dienstag, 23. Juli 2024, 7 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter oder Täterinnen hebelten die Eingangstür des Kindergartens auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, entfernten sich nach aktuellem Kenntnisstand aber ohne Tatbeute.

Auch in “Et Everdonk” in Kervenheim kam es zu einem Einbruch und das im Zeitraum von Montag, 22. Juli 2024, 16 Uhr und Dienstag, 23. Juli 2024, 7.15 Uhr. Unbekannte Täter oder Täterinnen beschädigten eine Tür sowie ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten einer Grundschule. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Räume sowie Schränke und beschädigten weitere Türen. Ob neben einer roten Geldkassette mit unbekanntem Inhalt noch weitere Wertgegenstände entwendeten wurden, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Grundschule kam es an der Sonsbecker Straße in Winnekendonk. Zwischen Montag, 22. Juli 2024, 16.30 Uhr und Dienstag, 23. Juli 2024, 7.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter oder Täterinnen eine Tür und gelangten so in das Schulgebäude. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine graue Musikbox der Marke “JBL”, bevor Sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Ob die drei zuvor beschriebenen Einbrüche aufgrund der räumlichen Nähe in einem Zusammenhang stehen, ist Teil der aktuell laufen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen.