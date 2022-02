Einbrüche in Bunker im Traberpark

Unbekannte Täter*innen sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag (16. Februar 2022) in einen als Lager genutzten Bunker auf dem Gelände des Traberparks an der Straße Am Auwelt eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem mehrere Werkzeugmaschinen, rund 20 Pullover der Marke Engelbert Strauss und einen Delonghi Kaffeevollautomaten aus dem Bunker.

Am Freitag wurden bei der Polizei weitere Einbrüche in Lagerräume auf dem Gelände des Traberparks zur Anzeige gebracht. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag (17. Februar 2022) sind unbekannte Täter *inen demnach in zwei weitere Bunker eingedrungen. Aus einer der Lagerhallen entwendeten sie eine Kettensäge der Marke Stihl. Was aus dem benachbarten Bunker gestohlen wurde, war bislang unklar. An einem dritten Lagerraum knackten die Unbekannten zwar die Schlösser am Tor und durchsuchten mehrere Schränke im Inneren, machten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Bei zwei anderen Bunkern versuchten die Täter*innen, die Schlösser aufzuflexen, scheiterten jedoch. Zeug*innenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.