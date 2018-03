In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag, 17. März 2018, hebelten unbekannte Täter an der Zillestraße ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses auf. Es ist nicht bekannt, ob die Täter das Gebäude betreten haben. Sie flüchteten ohne Beute.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Samstag, 17. März 2018, 13 Uhr, brachen unbekannte Täter das Bügelschloss an einem Schuppen auf, der sich hinter dem Wohnhaus des Eigentümers an der Dondertstraße befindet. Die Täter entwendeten ein Fahrrad, ein Zelt sowie einer Bohrmaschine.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.