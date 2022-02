Am Donnerstag, 3. Februar 2022, zwischen 7:50 und 18:50 Uhr, sind unbekannte Täter*innen in ein Wohnhaus auf einem Gehöft an der Straße Everdonk eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld. Zeug*innenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.