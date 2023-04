Am Montag (3. April 2023) schlugen unbekannte Täter zwischen 7 und 18.15 Uhr mehrere Fensterscheiben eines Wohncontainers an der Straße Vorst in Kevelaer ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier entwendeten sie Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu wenden.