In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Freitag (18. Januar 2019), 6.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Hauptstraße ein Fenster an einer Schule auf. Die Täter kletterten in das Gebäude und hebelten weitere Türen auf. Sie durchsuchten mehrere Räume der Schule. Vermutlich wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.