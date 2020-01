Am Freitag, 3. Januar 2020, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:20 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Eingangstür eines Hauses auf der Straße An der Niers in Wetten auf und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurden diverse Schubladen geöffnet. Es konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise erbittet die Kripo Goch unter Tel. 02823-108-0.