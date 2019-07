In der Zeit zwischen Samstag, 6. Juli 2019, 14 Uhr, und Sonntag, 7. Juli 2019, 10.30 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt an der Biegstraße. Hier entwendeten sie eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer sowie eine Stichsäge (jeweils der Marke Makita). Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Polizei Kevelaer, Tel. 02831-9200.