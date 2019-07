Einbruch in Vereinsheim

Am Montag, 29. Juli, gegen 4.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Vereinsheim eines Sportplatzes am Hartjesweg in Twisteden, indem sie eine Tür aufhebelten. Auch im Inneren des Gebäudes beschädigten die Täter mehrere Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei wurden die beiden Männer von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und können wie folgt beschrieben werden: Beide Täter waren im Alter zwischen 14 und 40 Jahren. Der erste trug einen hellen Pullover und eine helle Hose, sowie dunkle Schuhe. Außerdem führt er eine helle Umhängetasche mit dunklen Trageriemen mit sich. Der zweite Täter trug eine helle Base-Cap, einen hellen Kapuzenpullover, eine knielange Hose und helle Schuhe. Zudem hatte er einen hellen Regenschirm bei sich. Bislang konnten keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.