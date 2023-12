Einbruch in Tankstelle

Unbekannte brachen am Sonntagmorgen, 17. Dezember 2023, gegen 06 Uhr in die Tankstelle an der Verdistraße in Kevelaer ein. Die Täter öffneten eine Sicherheitstür auf der Rückseite des Gebäudes mit brachialer Gewalt, anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür zum Verkaufsraum. Sofort nach Eindringen in das Gebäude setzte die Nebelanlage ein, so dass der Beutezug erheblich erschwert wurde. Ob und welche Beute die Täter gemacht haben, muss noch geprüft werden. Weiterhin weiß man durch die Aufnahme einer Überwachungskamera, dass es sich um vier maskierte Täter gehandelt hat, die mit einem PKW angefahren kamen. Näheres wird derzeit noch ausgewertet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.