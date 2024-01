Einbruch in Schnellrestaurant

An der Marktstraße in Kevelaer kam es im Zeitraum von Sonntag, 29. Januar 2024, 22 Uhr und Montag, 30. Januar 2024, 08:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Der oder die Täterinnen oder Täter beschädigten die Eingangstüre, entwendeten die Kasse des Imbisses und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die Kasse konnte im Rahmen des polizeilichen Einsatzes, unweit der Tatörtlichkeit, wieder aufgefunden werden. Ob Bargeld entwendet wurde kann nach aktuellem Erkenntnisstand nicht gesagt werden.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem oben beschriebenen Sachverhalt und dem Einbruch in die Bäckerei auf der Basilikastraße gibt, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.