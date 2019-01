Am Dienstag, 8. Januar 2019, zwischen 11 und 15.30 Uhr, betraten laut Bericht der Polizei unbekannte Täter an der Gelderner Straße ein Pfarrheim. Die Täter gingen in den Keller und traten dort eine Tür zum Gemeinschaftsraum der Messdiener ein. Sie entwendeten Geld aus einer Gruppenkasse.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.