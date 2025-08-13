Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte öffneten am Montag, 12. August 2025, gewaltsam die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Johannesstraße.

Sie entwendeten aus dem gemeinschaftlichen Hausflur einen dort abgestellten E-Scooter der Marke “Changzhou KQi3” mit dem Versicherungskennzeichen 735 SHD.

Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 02823-1080 entgegengenommen.