An Heiligabend 2017 gegen 23.40 Uhr brachen unbekannte Täter an der Feldstraße in das Lager eines Supermarktes ein. Die Täter stellten Ware für einen späteren Diebstahl bereit und verließen den Supermarkt gegen 1.00 Uhr. Am 26. Dezember gegen 4.50 Uhr kehrten die Täter zurück. Sie entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge an Getränken, Konserven sowie Haushalts- und Hygieneartikel aus dem Lager. Nach rund zehn Minuten flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug. Zwei Täter, die nicht näher beschrieben werden können, wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.