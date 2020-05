Einbruch in Kindergarten: Täter durchsuchen die Räumlichkeiten

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. Mai 2020, die Terrassentür des Kindergartens an der Straße Neuer Markt auf. Die Täter überstiegen den Zaun, der die Außenfläche umgibt und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob sie Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.