Unbekannte haben bereits in der Nacht zu Donnerstag, 5. November 2020, versucht, über den Turnraum in den Kindergarten am Pastoratsweg in Winnekendonk einzudringen. Sie versuchten, an mehreren Stellen die an der Gebäuderückseite liegende Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, sucht Zeugen.