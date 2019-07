In der Zeit zwischen Dienstag, 16. Juli 2019, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 17. Juli 2019, 7.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße Et Everdonk ein Fenster an einer Schule auf. Die Täter kletterten in das Gebäude und brachen dort mehrere Türen auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten eine Geldkassette.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.