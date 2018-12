In der Zeit von Donnerstag, 20.12.2018, 19:30 Uhr, bis Samstag, 22.12.2018, 07:45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in den Kellerraum eines Hauses auf der Busmannstraße ein. Es wurden diverse Werkzeuge und ein Kühlschrank entwendet. Hinweise zur Tat werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823-1080.